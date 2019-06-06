Amerika, PYD/YPG'nin bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu bir kez daha kabul etti. Son açıklama Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den geldi. Jeffrey 'YPG'nin PKK ile bağları olduğunu' kabullendi. Ancak buna rağmen ABD, terör örgüte desteğini sürdürüyor

Tırlar dolusu silah gönderdikleri PYD/YPG'nin PKK ile bağlantısı olduğunu bir kez daha kabul ettiler. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hürriyet'e konuştu.



Jeffrey, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG arasında bazı bağlar olduğunu bildiklerini söyledi. Amerikalı diplomat "YPG, PKK ile hem personel bağları hem ideolojik bağları olan bir organizasyon" ifadesini kulandı.



Ankara ile Washington arasında pek çok konuda kriz yaşıyor. Amerika'nın güvenli bölge planına Türkiye, karşı çıkıyor. Kırmızı çizgi ise PKK/PYD... Amerika Birleşik Devletleri sınıra teröristleri yerleştirerek güvenli bölge oluşturmak istiyor. Jeffrey, görüşülen güvenli bölge konusunda da konuştu... "Türkiye, YPG’den endişeleniyor. Sınırdan bir miktar geri çekilmesini ve orada farklı bir güvenli bölge oluşturulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 2 hafta sonra Japonya'da Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi "Trump'ın, temmuz ayında Türkiye’ye gelip gelmeyeceği" sorusuna Türkçe olarak "İnşallah, görebileceğiz" yanıtını verdi.



Jeffrey ayrıca "Suriye'de çatışmaların tamamen sona ermesi gerektiğini bunun tek yolunun ise politik süreç" olduğunu da belirtti.



ulusal.com.tr

