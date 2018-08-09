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Amerika'nın yükselen Asya ile imtihanı

Ankara-Washington hattındaki krizin pek çok nedeni var ancak gerilimin küresel ölçekte nedenleri de var... Amerika’nın yaptırımları Türkiye ile sınırlı değil. Rusya ve İran’a yeni ambargolar, Çin’le ticaret savaşı Washington’un son süreçte gergin bir politika izlediğini gösteriyor. Emekli Büyükelçi Alev Kılıç’a göre, Amerika, yükselen Asya karşısında küresel güç olma özelliğini kaybetmeme mücadelesi veriyor.

Amerika'nın yükselen Asya ile imtihanı
Asya'nın yükselişine dikkat çekti. Ankara Washington hattındaki krizin ana nedeninin Rahip Brunson olmadığını vurguladı.

Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Alev Kılıç, Türkiye ile Amerika arasındaki krize ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Amerika krizi yalnızca Türkiye ile yaşamıyor. Washington Rusya, İran ve Çin’e karşı da sert politikalar izliyor. Emekli Büyükelçi Kılıç’a göre, Amerika yükselen Asya kuvveti karşısında küresel güç olma özelliğini kaybetmeme mücadelesi veriyor. 

Amerika'nın "Ya benimlesin ya onlarla" politikası uyguladığını belirtti Kılıç. Washington'un Ankara'ya karşı  tavrının perde arkasında Türkiye Asya yakınlaşması olduğunu kaydetti.  

Emekli Büyükelçi Kılıç, Türkiye ile Amerika'nın Ortadoğu'da da çıkarlarının örtüşmediğinin altını çizdi.

 
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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