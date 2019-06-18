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Amerika Ortadoğu'ya asker yığıyor

Amerika Ortadoğu'ya asker yığıyor. Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya bin asker sevk edileceğini açıkladı.

Amerika Ortadoğu'ya asker yığıyor

Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'ya bin asker yollayacak.

Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, "Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim" dedi.

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, kararı CENTCOM'un ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak verdiğini belirtti.

Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika
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