Amerika PKK/PYD ile Suriye'deki yeni operasyon rotasını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada SGD'yle işbirliğinin sürdüğü vurgulandı. ABD öncülüğündeki koalisyonun başında olan Tümgenerel James Jarrard " SDG'nin arkasındayız" dedi.

ABD, Suriye’de IŞİD’in elinde kalan son noktalara PKK/PYD ile operasyona hazırlanıyor.Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklamasında, “Savaş zorlu geçecek ancak biz ve ortaklarımız galip geleceğiz." dedi.Sözcü Nauert, bir saldırı olması halinde PKK/PYD'nin başını çektiği SDG adındaki oluşumu savunacaklarını belirtti.Nauert ayrıca “Suriye sınırlarını IŞİD’den korumak için Türkiye, İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte çalışacağız." ifadesini de kulandı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da SDG'NİN yürüteceği operasyona destek açıklaması geldi.Tümgeneral James Jarrard, "Ortaklarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Jarrard, "Bu, Irak ve Suriye’ye kalıcı istikrar kazandırılması sürecinin en önemli dönüm noktalarından" diye konuştu.