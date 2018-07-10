Türkiye'nin tepkilerine kulak tıkayan Amerika, PKK/PYD'yi korumaya devam ediyor.
Al Masdar gazetesinde yar alan habere göre Washington Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye yeni silah sevkiyatı yaptı.
Bölücü terör örgütüne IŞİD'le mücadele bahanesi ile 200 TIR daha silah gönderdi.
Böylelikle, Amerika'nın PKK/PYD'ye 5000 TIR dolusu silah göndermiş oldu.
200 kamyon dolusu silah, askeri teçhizat ve mühimmatı Irak üzerinden Semalka sınır kapısından geçirildi.
ABD, PKK/PYD'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçlerine Haziran ayında da 250 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer araçları göndermişti.
ulusal.com.tr
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