Amerika, PKK/PYD'ye silah yardımına devam ediyor. Washington, Suriye'nin Haseke'de bölücü terör örgütüne 200 tır silah daha gönderdi.

Türkiye'nin tepkilerine kulak tıkayan Amerika, PKK/PYD'yi korumaya devam ediyor.Al Masdar gazetesinde yar alan habere göre Washington Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye yeni silah sevkiyatı yaptı.Bölücü terör örgütüne IŞİD'le mücadele bahanesi ile 200 TIR daha silah gönderdi.Böylelikle, Amerika'nın PKK/PYD'ye 5000 TIR dolusu silah göndermiş oldu.200 kamyon dolusu silah, askeri teçhizat ve mühimmatı Irak üzerinden Semalka sınır kapısından geçirildi.ABD, PKK/PYD'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçlerine Haziran ayında da 250 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer araçları göndermişti.