Amerika projesine tepkiler büyüyor

Filistin'i ortadan kaldırma hedefi taşıyan Yüzyılın Anlaşması Projesi'nin ilk çalıştayı "Refah İçin Barış" adlı konferans Bahreyn'de devam ediyor. Trump'ın damadı Kushner'in sunumu sırasında kullandığı haritada sınırların olmaması dikkat çekti. Filistin'in ise Bahreyn Çalıştayı'na karşı uluslararası bir konferans düzenlemek için hazırlık içinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Kushner'in yaptığı konuşma sırasında bölge ülkelerine ait sınırların olmadığı bir harita gösterildi.



ABD'nin çekişmelerin çözümü için tarihi bir fırsat olduğuna dair açıklamalarına rağmen, sunulan görüntüde İsrail ve Filistin de dâhil olmak üzere ülkelerin sınırlarına işaret edilmedi.



ABD Başkanı Donald Trump ise Yüzyılın Anlaşması hakkında Washington'da konuştu. Trump Filistinlilere ekonomik destek bulmaya çalıştıklarını söyledi.



Filistinli Gruplar, Bahreyn Çalıştayı'na karşı Gazze'de düzenlediği Filistin Ulusal Konferansı düzenledi. Burada konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye "Bahreyn Çalıştayı İsrail'e işgali genişletme, tüm Batı Şeria'yı kontrol altına alma, Arap ülkeleriyle normalleşme kapısını açarak bölgeye entegre olması için yeşil ışık yakıyor" şeklinde konuştu.



Filistin Cezayir Büyükelçisi Emin Makbul ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlemek için çalışacağını açıkladı.





ulusal.com.tr