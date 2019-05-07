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Amerika, Suriye'de terör örgütüne silah yardımına devam ediyor

Amerika, Suriye'de PKK/PYD'ye silah yardımına devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Haseke'ye Amerika tarafından 70 tırla birlikte silah ve araç gönderildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra takviye amaçlı askeri araçlar gönderdi.

Amerika, Suriye'de terör örgütüne silah yardımına devam ediyor

Suriye'de SDG çatısı altındaki PKK/PYD'ye Amerika tarafından yardım gönderilmeye devam ediyor.

70 tırlık silah ve araç yardımı Haseke üzerinden terör örgütlerine ulaştırıldı. SDG'den bir isim yaptığı açıklamada "ABD, bize silah ve pikap olarak tabir edilen araçlar, Otobüsler ve Beton Bloklar gönderdi. Silah da gönderdi. Silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler ve diğer hafif silahlar var" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü üyesi, Amerika'nın yardımlarının devam edeceğini de belirtti.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de sınırda teyakkuz halinde. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Askeri araçlar, kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru ilerledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #sdg #pkk #pyd
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