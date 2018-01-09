Amerika Suriye'de yeni planlarını devreye soktu. PYD/PKK, ABD'li uzmanlar tarafından özel eğitime alındı. "Sınır muhafızları" adı altında eğitim verilen teröristlerden bazıları, sınırın Türkiye'ye bakan noktalarına konuşlandırıldı. ABD'nin bu sözde ordusunun adı ise "Kuzey Ordusu"

Bölgedeki bütün iddiaları çöken ve bir biri ardına yenilgiler yaşayan Amerika, Suriye'de yeni planlar peşinde.



Daha önce PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini belirten ABD yönetimi, teröristleri düzenli ordu mensubu yapmaya yönelik somut adımları attı. Teröristler "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitime alındı.



Anadolu Ajansı'ndan Muhammed Misto ve Levent Tok'un haberinde, CIA ve Kandil'in 400 teröriste eğitim verdiği belirtildi.



400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi.



Pentagon'un özel kuvvetleri, CIA eğitmenleri ve Kandil'den gelen terörösitlerin ortak eğitim verdiği 400 terörist , 2014'te kurulan YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Bu iki unsurun genişletilmesiyle ise yeni bir yapılanma oluşacak.



Amerikalıların özel eğitimlerle ortaya çıkaracağı bu yeni yapıya "Kuzey Ordusu" adı verildi. ABD kurduğu bu sözde orduyla, PKK/PYD'nin düzenli ordularla savaşa hazır hale gelebilmesini amaçlıyor.



Bu arada Kuzey Ordusu'ndan teröristler Halep'e bağlı noktalara yerleştirildi. Teröristlerin konuşlandıkları noktaların Türkiye sınırına bakması ise dikkat çekiyor.



Amerika'nin bu yeni hamlesi için ise Pentagon ve CIA adeta seferber oldu. Teröristlere son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediliyor. Ekipmanların eğitimi de yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor.



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