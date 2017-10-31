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Amerika ve Fransa'dan Barzani açıklaması

Mesud Barzani'nin, Irak Bölgesel Yönetim Başkanlığını bırakmasıyla ilgili Amerika, Fransa ve İngiltere'den açıklamalar geldi. Bölgesel Yönetim ile Bağdat arasında diyalog kurulması çağrıları yapıldı.

Amerika ve Fransa'dan Barzani açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında “IŞİD’le savaşta, peşmerge sayesinde sonuç alınması dolayısıyla Sayın Barzani’nin çalışmalarına saygı duyuyoruz” ifadesini kullandı. 

"Birleşmiş Milletler desteğiyle Irak'a kalıcı barışın gelmesi için diyalog talep ediyoruz" diyen Macron, "Fransa'nın önümüzdeki haftalarda diyalog için çalışmaları içinde olacağını" belirtti.

Irak'taki son duruma ilişkin bir açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanlığından geldi. 


Bölgesel Yönetim Başbakanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini" söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mesud Barzani #Irak Bölgesel Yönetim Başkanlığı
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