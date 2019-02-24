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Amerika ve NATO artık Avrupa'ya güven vermiyor

Amerika ve NATO artık Avrupa'ya güven vermiyor. Almanya'da faaliyet gösteren iki önemli kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Almanların barışa yönelik en büyük tehdit olarak Amerika'yı gördüğü ifade edildi. NATO'ya güvensizlik de bir hayli yükselmiş durumda

Amerika ve NATO artık Avrupa'ya güven vermiyor

Avrupa ve Amerika arasında ipler diplomatik açıdan son derece gerginken, Avrupalılar da hem Amerika'yı hem NATO'yu tehdit olarak görmeye başladı.

Bu tespit Almanya'nın en önemli araştırma kuruluşları Almanya Strateji Merkezi ve Allensbach Enstitüsü tarafından yapıldı.

Kurumların hazırladıkları rapora göre dünya barışı için en büyük tehlike Amerika olarak görülüyor.

Daha bir yıl önce halkın %48'i tarafından tehdit olarak görülen Kore Demokratik Halk Cumhuri ile ilgili oran ise yüzde 17'ye düşmüş durumda.

Almanya Strateji Merkezi'nden Prof. Klaus Schweinsber ana güvensizlik korkusunun kaynağı olarak Trump yönetimindeki Amerika’yı gösteriyor. Öte yandan NATO'ya da güven oldukça sarsılmış durumda.

NATO'ya güven azalırken, Avrupa Ordusu’nun kurulması konusunda destek de artıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #nato #amerika
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