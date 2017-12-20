Amerika ve Ukrayna “Kırım” hedefinde yalnızlaşıyor. Ukrayna, Kırım konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 71 ülkeden destek almıştı. “Rusya Kırım’ı işgal etti” diyen ülke sayısı 71’den 70’e düştü. Sayının düşmesine neden olan ülke ise bir hayli dikkat çekiyor…

Amerika ve Ukrayna, “Kırım” hedefine yine ulaşamadı.



Kırım’ın Rusya tarafından işgal edildiğini savunan Ukrayna, Birleşmiş Milletlerde yalnızlaşıyor. Kiev yönetimi 14 Kasım tarihinde Kırım’ın, Rusya tarafından işgal edildiğine dair tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na getirmişti. Yapılan oylamaya 71 ülke “işgal”, 25 ülke ise “işgal değil” demişti. Bu rakamı yetersiz bulan Ukrayna, tekrar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gitti. Bu sefer Kırım oylaması “insan hakları” başlığı altında yapıldı. Kiev’in amacı 71 sayısının üstüne çıkmaktı. Ancak hedef tutmadı. Sayı 70’e düştü. Dikkat çeken nokta ise “Kırım” oylamasında rakamın düşmesini sağlayan ülkenin Suudi Arabistan olması. Yani son strateji belgesinde Washington’un “bölgesel müttefik” dediği Riyad, Karadeniz’de Amerika’yı yalnızlaştırdı.



Peki Suudi Arabistan oy rengini neden değiştirdi?



Oy tercihini değiştiren bir diğer ülke ise Tacikistan.



Böylelikle, oylamada 70 ülke “evet”, 26 ülke “hayır” oyu kullandı. 76 ülke ise oylamada çekimser kaldı.



Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı, “Türkiye Kırım’la yapılan ticarette adım atıyor” dedi.



Ancak Sel’e göre bu yeterli değil. “Rusya Kırım’ı işgal etti” diyen Ankara’nın görüşünü değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Sel, gerekçelerini sıraladı.







HABER: ERAY ÇELEBİ

KAMERA: TANSEV KARA

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