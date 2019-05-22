Suriye ordusunun terörle mücadele operasyonlarına karışı Amerika yine kimyasal silah iddialarını gündeme getirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Şam yönetiminin 19 Mayıs sabahı Suriye’nin kuzeybatısına kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Amerika Esad yönetimini kimyasal silah kullanmakla suçlandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzalı yazılı bir açıklama yayınladı.



Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus" Maalesef ki 19 Mayıs 2019'da Suriye'nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esed rejimin kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esed rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz." dedi.



Bu açıklamadan saatler önce Rusya, Amerika'nın "kimyasal silah" iddiasını yeniden gündeme getirmeye hazırlandığını açıklamıştı. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Heyet Tahrir eş-Şam’ın sahte kimyasal saldırı haberleri için "kimyasal kanat" adını alan yeni bir yapı kurduğunu duyurmuştu.



Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin "Militanlar, hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı mizanseni için mühimmatı bu maddelerle dolduruyor. Militanlar bu mizanseni Carcanaz yerleşimi ve Serakab şehrinde yapmayı planlıyor. Bu amaçla Serakab’a, Suriye’nin güney bölgelerinden olan bir grup çocuk ve yetişkin sığınmacı getirildi" dedi.



Amerika, Rusya'nın açıklamasına tepki gösterdi. Rusya'nın, Şam yönetimini korumak için Amerika'yı karaladığı savunuldu.



Rusya'nın son zamanlarda Beyaz Baretlilerin ve diğerlerinin Rusya ve Esed rejimine karşı karalama kampanyasının parçası olduğu iddiası, Rusya ve Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırılarından başkasını suçlamaya yönelik bilgi kirliliğinin parçasıdır. Rusya ve Esed rejimi zaman zaman, Esed rejiminin barbarca kimyasal saldırılarını haklı çıkarmak için bu tür yanıltıcı iddiaları ortaya atmıştır.



Amerika kimyasal silah yalanı üzerinden Suriye'ye müdahale mesajı verildi.





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