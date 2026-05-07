Amerikalı oyuncudan James Cameron ve Disney'e 'Avatar' davası: ''Yüz hatlarımı çaldılar!''
Amerikalı oyuncu Q'orianka Kilcher, gişe rekorları kıran Avatar serisindeki Neytiri karakterinin tasarımı için kendi biyometrik kimliğinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla James Cameron ve Disney hakkında yasal süreç başlattı.
Salı günü Kaliforniya'da mahkemeye sunulan belgelere göre, 36 yaşındaki oyuncu ve aktivist Q'orianka Kilcher; James Cameron ve Disney aleyhine maddi tazminat, zararların karşılanması ve kâr payı talebiyle hukuki süreç başlattı.
Alman asıllı ve Peru yerlisi Amerikalı oyuncu, Cameron'ın kendi "yüz benzerliğini kopyaladığını, çoğalttığını ve ticari olarak kullandığını" belirterek tanıtım haklarının ihlal edildiğini iddia ediyor.
Dosyadaki iddiaların temeli, Kilcher'ın 14 yaşındayken rol aldığı ve Pocahontas'ı canlandırdığı 2005 yapımı Yeni Dünya filmindeki bir fotoğrafına dayanıyor.
Yönetmenin, bu görsel üzerinden "yüz hatlarını çıkardığını" savunan hukuk ekibi, Cameron'ın "tasarım ekibine bunu Zoe Saldaña tarafından canlandırılan Neytiri karakterinin temeli olarak kullanmaları yönünde talimat verdiğini" beyan ediyor.
Hukuk davası dilekçesinde süreç şu sözlerle ifade edildi: "Bu dava, Hollywood'un en güçlü film yapımcılarından birinin, genç bir yerli kızın biyometrik kimliğini ve kültürel mirasını, ona herhangi bir telif hakkı veya tazminat ödemeden, kasıtlı ve ifade amacı gütmeyen bir dizi ticari eylem yoluyla rekor kıran bir film serisi yaratmak için nasıl istismar ettiğini ortaya koymaktadır"
Canlı oyunculuk performansı ile bilgisayar tarafından oluşturulan karakterlerin karışımından oluşan Avatar, 22. yüzyılda Pandora adlı ayda geçiyor. Film, insanların gezegeni keşfetmek amacıyla genetik olarak tasarlanmış Na'vi bedenlerini (avatarları) kullanmasını konu alırken, dizi Jake Sully'nin yerel Na'vi yerlisi Neytiri'ye aşık olması ve onun topraklarını insan eliyle yapılan madencilikten koruma mücadelesi etrafında dönüyor.
Orijinal 2009 yapımı ilk film, ulaştığı yaklaşık 3 milyar dolar (2,2 milyar sterlin) küresel gişe hasılatı ile tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi olma özelliğini koruyor. Kilcher'ın davasında, yüzünden alınan görüntünün tüm bu süreçte filmlerde, posterlerde ve ticari ürünlerde kendisinin bilgisi veya izni olmadan kullanıldığı vurgulanıyor.
2010 YILINDAKİ HEDİYE NOTU DOSYAYA GİRDİ
Dava belgelerine yansıyan bir diğer ayrıntı, oyuncu ve yönetmenin ilk karşılaşmasına ait. Belgede, Kilcher'ın Neytiri'nin yüzünün kullanıldığından 2010 yılında bir etkinlikte Cameron ile tanışana kadar haberdar olmadığı belirtiliyor. Görüşme sırasında Cameron'ın ona bir hediye olarak Neytiri'nin imzalı, çerçevelenmiş bir portresini verdiği iddia ediliyor.
Portrenin yanında yönetmenin el yazısıyla kaleme aldığı şu not yer alıyordu: "Güzelliğiniz Neytiri için ilk ilham kaynağımdı. Başka bir film çekiyor olmanız çok kötü. Bir dahaki sefere."
Kilcher'ın ekibi, bu notta belirtildiği gibi yapımcıların onu bir rol için işe almaya çalışmadığını savunuyor. Hatta o zamanki menajerinin ona bir seçme ayarlamaya çalıştığı bilgisi de iddialar arasında bulunuyor.
GERÇEĞİ RÖPORTAJLA ÖĞRENDİ
Oyuncu, Cameron'ın Neytiri karakteri için kendi yüz hatlarını ne kadar yakından taklit ettiğini ancak geçen yılın sonlarında fark etti. Avatar: Ateş ve Kül adlı üçüncü filmin gösterime girmesiyle birlikte sosyal medyada paylaşılan bir röportaj, davanın çıkış noktası oldu.
Cameron'ın bu röportajda Kilcher'ı ve onun LA Times kapağını "asıl kaynak" olarak gösterdiği iddia ediliyor. Röportajda yönetmenin, "Bu aslında o... yüzünün alt kısmı," dediği ve ardından "Çok ilginç bir yüzü vardı." ifadelerini kullandığı aktarılıyor.