Amerikalı senatörler, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını doğruladı.
Savunma Bakanı James Mattis ve Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford'un da katıldığı senato oturumunda, çekilme sonrasında PKK'nın ortada kalacağı görüşü ön plana çıktı. Endişesini dile getiren senatörler ise Lındsey Graham ve Bob Corker oldu.
Amerika'nın bölgedeki rolü hakkında konuşan Senatör Bob Corker ise Suriye'nin geleceğini Rusya ve İran'ın belirleyeceğini söyledi.
ulusal.com.tr
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