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Amerikalı senatörler, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını doğruladı

Amerika Suriye'den çekiliyor, maşa olarak kullandığı terör örgütü PKK ise ortada kalıyor... Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, ABD Senatosunda da doğrulandı. Bazı ABD'li senatörler "PKK/PYD kontrolündeki SDG'nin ortada kalmasından endişe duyduklaırnı" açıkladı. Bir başka öne çıkan görüş ise "Suriye'nin geleceğini Rusya ve İran'ın belirleyeceği" oldu.

Amerikalı senatörler, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını doğruladı
Amerikalı senatörler, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını doğruladı.

Savunma Bakanı James Mattis ve Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford'un da katıldığı senato oturumunda, çekilme sonrasında PKK'nın ortada kalacağı görüşü ön plana çıktı. Endişesini dile getiren senatörler ise Lındsey Graham ve Bob Corker oldu.

Amerika'nın bölgedeki rolü hakkında konuşan Senatör Bob Corker ise Suriye'nin geleceğini Rusya ve İran'ın belirleyeceğini söyledi.


ulusal.com.tr
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