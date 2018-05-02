ABD'li uzman Nicholas Danfort: ABD düğmeye bastı. 1970'den sonra ilk kez Türkiye'ye yaptırım gündemde. Yaptırım alanı fazla. Erdoğan ve çevresi de hedef alınır.

Washington merkezli Partilerüstü Politika Merkezi (BPC) Ulusal Güvenlik Bölümü Kıdemli Uzmanı Nicholas Danforth, "ABD'de yaptırımlar yoluyla Erdoğan'ın yola getirilebileceği görüşünde olanlar harekete geçti" dedi.



Yaptırımların ilk aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef almayacağını söyleyen Danforth, "Erdoğan'ın emirlerini yerine getirenlerden kimlerin hedef alınacağı sembolik ve siyasi bir karar olacaktır" diye konuştu.



Danforth, Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı.



1970'DEN SONRA İLK KEZ...



Bir süredir Türk siyasi liderliğini yaptırımlar konusunda uyaran ABD artık düğmeye basmaya mı hazırlanıyor?



Evet, 1970'li yıllardaki Kıbrıs süreci sonrasında ABD'de ilk kez Türkiye'ye yaptırım uygulanması çok ciddi olarak gündemde yer alıyor. Bu Türk hükümetine duyulan tepkiye, hamlelerinden duyulan hayal kırıklığına dayanıyor. Bazı ABD vatandaşları ve dışişleri çalışanlarının rehin alınması, Rus savunma sistemlerinin satın alınması, Türk Hükümeti'nin kasıtlı provokasyonu, müttefikliği aşındırma, baltalama girişimi olarak algılanıyor.



Türkiye'ye yönelik yaptırımlar daha önce Zarrab davası nedeniyle, İran'a yönelik yaptırımların ihlali gerekçesiyle gündeme getirilmişti. Ancak gelinen noktada yaptırımlar o kadar farklı başlıklarda gündeme getiriliyor ki takip etmek dahi güçleşti…



Farklı mecralarda işleyen süreçler var. Halkbank konusu yargıda. Hakim Hakan Atilla hakkındaki kararını verecek, buna göre de yaptırım oranı şekillenecek. Kongrede ise hem rahip Brunson hem de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasıyla ilgili yaptırım uygulanması konusunda harekete geçiliyor.



Washington'da Türkiye ile iyi ilişkilerin muhafazasını isteyen pek çok kişi var ancak ABD yönetiminin pek çok katmanında Türkiye'ye tepki artmış durumda.



İŞLER DAHA KÖTÜYE GİDERSE...



Yaptırımlar bağlamında Türk yetkililerin ABD'ye seyahatlerinin engellenmesi ya da mal varlıklarının dondurulması gündeme getiriliyor. Erdoğan'ın hedef alınması mümkün mü?



Bu aşamada Erdoğan hedef alınmaz. Bu olaylarda söz sahibi olanın Erdoğan olduğu gayet tabii ki biliniyor. Ancak bu aşamada Erdoğan'ın emirlerini yerine getirenlerden kimlerin hedef alınacağı sembolik ve siyasi bir karar olacaktır… Vize yasağı gibi Türkiye halkını etkileyecek adımlardan ziyade Türk hükümeti üzerinde baskı kurulmasını sağlayacak adımlar atılması arayışı var.



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