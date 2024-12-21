Amerikalılar 13 yıl sonra Şam'da! Dışişleri Bakanlığı heyeti, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Amerikan Dışişleri yetkilileri Suriye’ye giderek Colani kod adlı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Şara, Amerikalılara terör örgütlerinin Suriye topraklarında faaliyet göstermesine ya da komşu ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeme taahhüdü verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Amerikalı yetkili Türkiye ile PKK/YPG ateşkes yapılmasını savundu.

Barbara Leaf, "Türk yetkililer ve SDG ile aktif şekilde çalışıyoruz. Bölgedeki gerilimi azaltmak için çabalıyoruz. Önümüzdeki en iyi yolun Kobani çevresinde ateşkes sağlanması ve SDG'nin ülkenin o bölgesindeki rolü açısından yönetilen bir geçiş diyebileceğim bir yol bulmak için çalışmamız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Leaf, HTŞ liderinden gelen pozitif mesajları olumlu karşıladıklarını söyledi. Öte yandan Amerika'nın HTŞ Lideri Ajmet eş Şara'nın başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülde kaldırıldı.