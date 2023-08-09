Amerikalılar uyuşturucu batağında! Toplumda her 5 kişiden 3'ü kıvranıyor... İşte ABD'nin uyuşturucu gerçeği

ABD'den uyuşturucu bağımlıları haberleri sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Çok sayıda araştırma bozuk sağlık sistemi nedeniyle artan uyuşturucu kullanımını, özellikle gençler arasındaki yükselişini konu ediniyor. Bozuk Amerikan rüyasının gerçeklerini derledik.

AŞIRI DOZDAN ÖLÜMLER ARTIYOR

Aşırı doz insan bünyesinin kaldırabileceğinden daha fazla uyuşturucu madde kullanımı anlamına geliyor. ABD’de geçtiğimiz yıl 93 binin üzerinde insan aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetti. Elbette bu sayıya bağımlılıklarını nedeniyle çetelerle çatışmalarda öldürülen, sağlık sorunları yaşayan insanlar dahil değil. Görüntüler “Doğu yakasının en büyük eroin pazarı” olarak bilinen Philadelphia’dan… Sokakta donup kalan insan görüntüleri neredeyse normalleşmiş durumda. Philadelphia Sağlık Departmanı verilerine göre, bölgede 2020 yılında aşırı doz uyuşturucudan 1214 kişi hayatı kaybederken bu rakamın her yıl artış gösterdiği kaydediliyor.

ÖZEL SAĞLIK SİSTEMİ UYUŞTURUCUYA İTİYOR

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre morfinden 50 ila 100 kat daha güçlü bir opioid ağrı kesici türü olan fentanil, 2013 yılından beri ABD’de uyuşturucu krizinin ve aşırı dozdan ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor. Madde kullanımından kaynaklanan ölüm sayısı ise yılda 300 binin üzerinde… Bu bir yılda çeşitli kazalar nedeniyle yaşanan ölüm sayısından ise oldukça fazla.

BAĞIMLILIĞA BAĞLI SUÇ ORANI ARTIYOR

Son verilere göre ABD’de yapılan tutuklamaların %26’sı uyuşturucu bağımlıları ile ilişkili. Yine veriler her yıl yaklaşık 1.16 milyon Amerikalının uyuşturucu nedeniyle tutuklandığını gösteriyor. Buna dair devletin net bir çözümü yok, vatandaşlar bu konuda yalnız bırakılıyor. Örneğin marihuana adlı uyuşturucu madde 2010’lu yılların başlarında temel suç teşviklerinden biriyken marihuananın yasallaşması ile bu oran düşüyor. Çünkü artık suç sayılmıyor. Ancak kullanıcı sayısında herhangi bir değişiklik yok.

KURUMLAR AYAKTA ANCAK SORUN ÇÖZÜLMÜYOR

Gazilerden yerel sağlık örgütlerine kadar çok sayıda kurum bu soruna parmak basıyor çözüm üretiyor ancak bu çözümler uygulanmıyor. Liberalizmin kalesi ABD’de insanlar bu sorunlarla başa çıkmak isterse bazı yöntemler sunuluyor ancak birinin en başında bağımlı olmaması için hiçbir engelleyici sebep yok. Gelir düzeyi ve refah seviyesi yüksek eyaletlerde dahi uyuşturucu bağımlılığı çok önemli bir sorun.

8. SINIF ÇAĞINDAKİ HER BEŞ GENÇTEN BİRİ UYUŞTURUCU DENEMİŞ

Geçtiğimiz ay 12-17 yaş arasındaki gençlerde uyuşturucu madde bağımlılığı 2.08 milyondu. İstatistiklere göre ise 8. Sınıf öğrencilerinin %21.3’i en az bir kez yasadışı uyuşturucu madde denemiş. Lise son sınıfa gelene kadar ise öğrencilerin %46.6’sı en az bir kez yasadışı uyuşturucu denemiş. Sözde “Özgürlükler Ülkesi” olan ABD’de kendi gençliğinin neredeyse yarısı özgür değil, bağımlı! Hükümet bu soruna dair tam bir çözüm getiremezken ABD’nin kendine dair propagandası tamamen güvenilmez bir hal alıyor. Çökmekte olan ABD iktidarı en nihayetinde kendi içinde de çökerken kendisiyle birlikte gençleri de sürüklüyor. Bir yandan yasallaşan uyuşturucudan hükümet ve ortakları kâr etmeye devam ederken sorunun nasıl çözüleceği sorumlu yetkilileri endişelendiriyor.