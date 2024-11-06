Amerikan Fox kanalı, seçimi Trump'ın kazandığını duyurdu

ABD'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilmişti.

Amerikan Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.