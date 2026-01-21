Amerikan kültürü geliyor: Gröndlandlılar Trump ile alay etti
ABD Başkanı Trump’ın Grönland tehditlerine karşı yeni bir akım başladı. ABD’deki uyuşturucu krizini ve sokaklardaki "zombi" görüntülerini taklit eden Grönlandlı gençler, "Amerikan kültürü geliyor" notuyla paylaştıkları videolarda Trump ile alay etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik tehditlerine karşı Grönlandlı gençler ABD’nin içinden çıkamadığı uyuşturucu krizini kullanarak ironik bir cevap verdi.
“Amerikan kültürü Grönland’a geliyor” ifadesiyle sosyal medyada paylaşılan videolarda Grönlandlılar, ABD’de sokaklarda sıkça görülen uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntülerini taklit etti. Bilinçsiz hareketler ve dengesiz hâllerle çekilen görüntülerde, Trump ile alay edildi.