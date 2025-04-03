Amerikan rüyası bitti: ABD’de 10 bin sağlık çalışanı e-posta ile işten çıkarıldı!

Donald Trump yönetimi, federal sağlık kurumlarında çalışan 82 bin kişilik kadroyu 62 bine düşürme kararı aldı. Bu kapsamda 10 bin kişi erken emekliliğe zorlanırken, 10 bin kişi de işten çıkarıldı.

Sabah saatlerinde bazı çalışanlara iş akitlerinin feshedildiğine dair e-postalar gönderilirken, bazıları ise işe geldiklerinde güvenlik görevlileri tarafından binalara alınmadı. İşten çıkarılan kişilerin giriş kartları iptal edildi, kendilerinden kuruma ait kimlik, telefon ve diğer eşyalarını bina girişlerinde teslim etmeleri istendi.

Üst düzey yöneticilere ise “Amerikan halkının sağlığına daha iyi hizmet etme çabalarının bir parçası” olduğu belirtilerek, Alaska, Montana ve Oklahoma gibi eyaletlerde yeni görevlendirmeler teklif edildi.

ABD’de yıllık 48 milyar dolarlık bütçeye sahip Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde de en az 5 üst düzey yönetici idari izne çıkarıldı. Trump yönetimi, çalışan sayısındaki azaltmanın Sağlık Bakanlığı bütçesinde milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayacağını savunuyor.

Ancak bu kararlar ABD genelinde büyük tepkiye neden oldu. 23 Demokrat eyaletin başsavcısı, işten çıkarmaların iptali için konuyu mahkemeye taşıdı.

Trump, bu hamleleri Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı’nın çalışmaları kapsamında yürütüyor. Federal kurumlarda çalışan sayısını azaltmayı ve devlet fonlamalarını düşürmeyi amaçlayan bu politika, Trump’ın devlet küçültme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.