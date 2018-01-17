ABD-Meksika sınırında görev yapan Amerikalı devriyelerin, yardım kuruluşlarınca göçmenler için Arizona Çölü'ne bırakılan su ve gıda paketlerini imha ettikleri bildirildi

ABD-Meksika sınırında görev yapan Amerikalı sınır devriyelerinin, Arizona Çölü'nden ABD'ye girmeye çalışan göçmenler için yardım kuruluşlarınca bölgeye bırakılan su ve gıda paketlerini imha ettikleri ortaya çıktı.



ABD medyasında yer alan ve ABD-Meksika sınırındaki göçmen olaylarıyla ilgili raporlar yayımlayan "Başka Ölümler Olmasın" adlı organizasyonun raporuna dayandırılan habere göre, sınır devriyelerinin binlerce litrelik suyu imha ettikleri belirtildi.



ABD'nin en sıcak bölgelerinden olan Arizona Çölü'nü kullanarak kaçak yollarla bu ülkeye göç etmeye çalışan Latin Amerikalılar için bölgeye bırakılan suların nasıl imha edildiğini fotoğraf ve video kayıtlarıyla yayımlayan organizasyon, "Bunun anlamı, insanların susuzluktan ölüme terk edilmesidir." değerlendirmesini yaptı.



"Ölüme terk etmekten başka anlamı yok"

Rapora göre, Mart 2012'den Aralık 2015'e kadar Meksika'nın Sonora bölgesi ile ABD'nin Arizona eyaleti arasındaki 2 bin kilometrekarelik bölgede yaklaşık 13 bin litre suyun sınır devriyeleri tarafından imha edildiği bildirildi.



Aynı devriyelerin gıda ve diğer yardım paketlerini de ortadan kaldırdıkları kaydedilen raporda, bunun devasa çöl bölgesindeki insanları ölüme terk etmekten başka bir anlamının olmadığı vurgulandı.



Amerikan sınır devriyeleri adına açıklama yapan üst düzey bir yetkili ise haklarındaki suçlamaları reddederek, "sınır devriyelerinin bugüne kadar birçok kaçak göçmenin hayatını kurtardığını" savundu.



ABD ile Meksika arasındaki kaçakçılık, yasa dışı göçmenlik ve uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, 19 bin kişilik mevcut sınır devriyelerine ek olarak 5 bin kişinin daha alınması gerektiğini açıklamıştı.