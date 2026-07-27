Amerika'nın füzeleri bitti, saldırı durdu! Gözler Netanyahu'nun ziyaretinde

Amerika Birleşik Devletleri'nin iki hafta boyunca İran'a yönelik sürdürdüğü bombardıman, Amerikan ordusunun füze stoklarının tükenme noktasına gelmesiyle durdu. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, Başkan Trump'ın saldırıları durdurma emri vermesi, ABD'nin bölgedeki askeri pozisyonunun zayıfladığının açık bir kabulü olarak yorumlanıyor.

Saldırıların sonlandırılmasının arka planında sadece mühimmat yetersizliği yatmıyor. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Kasım ayında yapılacak kritik ara seçimler ve giderek artan küresel ekonomik baskılar nedeniyle operasyonların durdurulmasını talep etti. Öte yandan Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğine yönelik yeni haberler de gelmeye devam ediyor.

Trump'ın saldırıları durdurma kararını, Amerikan güçlerini yeniden toparlamak amacıyla aldığı da iddialar arasında yer alıyor.

"BARIŞIN ZAMANINI ABD BELİRLEYEMEZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ve bölgesel müttefiklerinin adımlarına karşı kararlı duruşlarını yineledi. İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını devreye sokacağını belirten Bekai, "Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine hiçbir zaman izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerini kaydetti.

Sözcü Bekai, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelerin olumlu bir seyirde ilerlediğini doğruladı. ABD'nin bu temaslarla hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Bekai, Washington ile herhangi bir masaya oturulmadığının altını çizdi: "Karşı taraf İran'a yönelik saldırı ve eylemlerine devam ettiği sürece bizim tek odağımız ülkenin savunmasında olacak. An itibariyla Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen hiçbir müzakere veya görüşme yok."

ZELENSKİ'YE 1. DÜNYA SAVAŞI BENZETMESİ

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisine düzenlediği saldırı Tahran'da büyük tepki çekti. Kiev yönetiminin artık küresel bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Sözcü Bekai, Ukrayna'nın agresif eylemlerinden Batılı destekçilerinin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Bekai, Ukrayna liderini Birinci Dünya Savaşı öncesindeki provokatörlere benzeterek sözlerine şöyle devam etti: "Ukrayna başkanının sergilediği davranışlar 1. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da kışkırtıcı eylemlere imza atan anarşistlerin tutumunu andırıyor. Batılı ülkelere yaranmak için atıldığı tehlikeli macerası cevapsız kalmayacak."

Batılı başkentlere de doğrudan seslenen Bekai, "Zelenski'yi yönlendirenler kendisini daha iyi kontrol etmeli. Aksi takdirde eylemleri tüm dünya için son derece ağır sonuçlar doğuracak." açıklamasını yaptı.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK İRAN ZİRVESİ

Bölgedeki bu sıcak gelişmelerin gölgesinde gözler, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine çevrildi. Salı günü Beyaz Saray'da Başkan Trump ile bir araya gelmesi planlanan Netanyahu'nun en önemli gündem maddesini İran oluşturuyor.

İsrail Kanal 12 televizyonunun aktardığı bilgilere göre Netanyahu, bu görüşmede Trump'a İran'ın askeri ve nükleer faaliyetlerini yeniden canlandırma çabalarına ilişkin yeni istihbarat bilgileri sunmayı planlıyor. Netanyahu'nun geçmişte Trump'a yaptığı benzer istihbarat sunumlarının, ABD'yi İran'a saldırmaya ikna etmede önemli bir rol oynadığı biliniyor.