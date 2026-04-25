Amerika'nın füzeleri tükendi! ABD'nin 39 günlük kabusu belgelendi

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, ABD'nin İran'a yönelik 39 gün süren askeri operasyonunun sonuçlarını askeri kapasite ve maliyet açısından inceledi. İncelemeye göre, Amerikan ordusu çatışma süresince en gelişmiş hava savunma sistemlerini ve hassas mühimmatlarını yoğun bir şekilde kullandı. Bu durum, askeri stoklarda hızlı bir azalmaya ve sürdürülemez operasyonel maliyetlere yol açarak Washington yönetimini mevcut operasyonları durdurmaya itti.

AMERİKA'NIN CEPHANESİ Mİ BİTTİ?

CSIS analizi, Washington yönetiminin bu süreçteki durumunu bir "stratejik çöküşü" olarak tanımlıyor. Çatışmaların yoğunluğu nedeniyle ABD ordusunun savunma kapasitesinin temelini oluşturan binlerce seyir füzesi ve önleme sistemi kısa sürede harcandı. Hazırlanan raporda, bu sürecin bir zaferden ziyade "maliyet yenilgisi" ile sonuçlandığı ifade ediliyor.

TEK BİR FÜZE 28 MİLYON DOLAR!

Savaş boyunca Tomahawk seyir füzeleri, Patriot hava savunma bataryaları, THAAD sistemleri ile SM-3 ve SM-6 önleme füzeleri sahada yüksek oranda kullanıldı. Sadece 39 gün içinde 850'den fazla Tomahawk ve binlerce Patriot füzesinin ateşlenmesi, Amerikan savunma sanayiinin mevcut üretim kapasitesini aştı. Fırlatılan füzelerin birim maliyetleri incelendiğinde; bir adet Tomahawk 2,6 milyon dolar, Patriot 3,9 milyon dolar, SM-6 5,3 milyon dolar, THAAD 15,5 milyon dolar ve SM-3 ise 28,7 milyon dolar olarak hesaplandı. Çatışma sürecindeki toplam fırlatma maliyetleri sadece birkaç hafta içinde milyarlarca dolara ulaştı.

YENİ SİPARİŞLER İÇİN 4 YIL BEKLEYECEKLER

Stoklardaki bu hızlı erime, ordunun "depo güvenliğini" tehlikeye attı. Rapora göre, tükenen bazı kritik silah sistemlerinin sipariş edilip teslim alınması 4 yıla kadar sürüyor. Bu uzun tedarik süresi, ABD'nin olası yeni bir küresel çatışmaya hazırlıksız yakalanma riskini barındırıyor. Artan maliyetler ve azalan stoklar karşısında Washington yönetimi, çatışmanın ilerleyen günlerinde JDAM bombaları ve insansız hava aracı tabanlı sistemlere yöneldi. Ancak CSIS verilerine göre bu alternatifler, gelişmiş füzelerin menzil, hassasiyet ve esnekliğini sağlayamadı ve ABD'nin sahadaki "teknolojik üstünlük" avantajını zayıflattı.

Raporda yer alan veriler, 39 günlük sürecin sonunda alınan çatışmayı durdurma kararının arka planını detaylandırıyor. Analizde, ABD'nin askeri envanterini korumak ve ekonomik yükü hafifletmek amacıyla "tek taraflı ateşkes" ilan ettiği belirtiliyor. Bu karar, CSIS tarafından barışçıl bir adımdan ziyade sistemin iflas etmesiyle zorunlu hale gelen "stratejik bir geri çekilme" olarak nitelendiriliyor.