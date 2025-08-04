Amerika’ya vize çilesi büyüyor: Teminat bedeli 15 bin dolara çıkacak!

Amerika, turist ve iş vizelerinde kalış süresini aşanlara karşı harekete geçti: Yeni pilot uygulama kapsamında bazı başvuru sahiplerinden 15 bin dolara kadar teminat istenecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Amerika’ya vize çilesi büyüyor: Teminat bedeli 15 bin dolara çıkacak!
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Amerika Birleşik Devletleri, vize başvurularında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Pazartesi günü yayımlanan bir ABD hükümeti bildirisine göre, belirli turist ve iş vizesi başvuru sahipleri için 15.000 dolara kadar teminat gerektiren pilot bir program başlatılacak.

YENİ SİSTEM İKİ HAFTA İÇİNDE DEVREYE GİRİYOR

Ekonomim’e göre, pilot uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle izin verilen kalış sürelerini aşan ziyaretçilerin kontrol altına alınması hedefleniyor. İki hafta içinde başlatılacağı belirtilen sistemle, Amerika’ya giriş yapmak isteyen bazı başvuru sahiplerinin ciddi bir mali yükümlülük altına girmesi gerekecek.

18 BİN DOLARLIK TEMİNAT ŞARTI GETİRİLİYOR

Yeni düzenlemeye göre, ABD’ye girişte bazı vize başvuru sahiplerinden 15.000 dolara kadar teminat talep edilecek. Bu uygulama, özellikle aşırı kalış oranlarının yüksek olduğu ülkelerden gelen turist ve iş seyahati vizesi başvuru sahiplerini kapsayacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın hayata geçireceği bu pilot programın temel amacı, vize süresini aşarak yasa dışı duruma düşen ziyaretçilerin sayısını azaltmak. Teminat şartının, kişileri vize kurallarına uygun davranmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Pilot programın uygulanacağı ülkeler, yürürlüğe girmesinden “en az 15 gün önce” duyurulacak. 

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