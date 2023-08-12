Ana rotaları Akdeniz! Göçmenlerin umut yolculuğu devam ediyor

Akdeniz sularında sürüklenen aşırı yüklü teknede bulunan 76 göçmen kurtarıldı. Birçok milletten insanın tek umudu karaya çıkmak.

BİR YARDIM KURULUŞU KURTARDI



Bir yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz sularında sürüklenen aşırı yüklü göçmen teknesinin kurtarıldığı belirtildi. Aralarında 7 kadın ve 24 çocuğun bulunduğu 76 göçmenin güvenli teknelere alınarak İtalya’nın Napoli Limanı’na doğru seyrettiği aktarıldı. Mısır, Eritre, Etiyopya ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen göçmenlerin perşembe günü gece saatlerinde Libya’dan yola çıktığı ifade edildi. Kurtarma operasyonlarına yardım eden ve göçmenleri taşıyan Life Support adlı teknenin pazartesi günü Napoli’ye ulaşması bekleniyor.



İspanya merkezli yardım kuruluşu Open Arms ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arama-kurtarma için kullanılan teknede 5’i çocuk 59 kişinin İtalya’nın Sicilya bölgesine doğru yola çıktığını aktardı. Open Arms’in göçmenleri güvenli alanlara göndermek için İtalyalı yetkililerden liman talebinde bulunduğu belirtiliyor.





AKDENİZ ANA ROTA



Akdeniz suları dünyanın en tehlikeli göçmen rotalarının merkezi olarak biliniyor. Uluslararası Göç Örgütü’ne göre 2014 yılından bu yana 22 binden fazla göçmen Akdeniz sularında ya hayatını kaybetti ya da kayboldu.



Öte yandan bugün İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi kurtarılmıştı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları 5 Fransız gemisi, 2 İngiliz gemisi ve 1 helikopterin katılımıyla devam ediyor.