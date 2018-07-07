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Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycutt öldürüldü

Anadolu Efes'in eski basketbolcusu Tyler Honeycutt, polislere girdiği çatışması sonucunda hayatını kaybetti.

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycutt öldürüldü

A Haber'in haberine göre geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen Tyler Honeycutt, ABD'de polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks'ta bir eve saklandı ve evin önüne barikat kuruldu.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre hiçbir polis memuru yaralanmadı.

Geri ateş açan polisler, daha sonra eve girdi ve Honeycutt'ın ölü bulunduğunu açıkladı.

Etiketler; #basketbol #anadolu efes
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