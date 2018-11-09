Polonya'nın "Anakonda 2018" tatbikatı başladı. NATO müttefiki 10 ülkenin katıldığı tatbikata yaklaşık 17 bin 500 asker katılıyor. Tatbikatın Rusya'yla sınırı olan ülkelerde gerçekleşmesi bölgede tansiyonu yükseltti.

Polonya'nın "Anakonda 2018" tatbikatı başladı. "Anakonda 2018" adlı askeri tatbikata, NATO müttefiki 10 ülke ve yaklaşık 17 bin 500 asker katılıyor.



Tatbikatın yapıldığı yer ise Rusya'yla sınırı olan ülkeler. Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Baltık Denizi tatbikata ev sahipliği yapıyor.



Tatbikatta Polonya ordusundan 12 bin 500, diğer NATO ülkelerinden ise yaklaşık 5 bin asker görev alıyor.



Tatbikata ayrıca 5 bin askeri teçhizat, 45 savaş gemisi ve 150 hava aracı katılıyor.



Hava odaklı tatbikatın amacı, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin eğitimini sağlamak ve tehditlere karşı müttefik ülkelerin güçleri arasında entegrasyonu artırmak.



Hiçbir ülkeyi hedef almadığı ve tamamıyla savunma amaçlı olduğu iddiasıyla yapılan tatbikatın, NATO'nun "doğu kanadında" gerçekleşmesi ise dikkati çekiyor.



Polonya'nın NATO müttefikleriyle yürüttüğü ulusal tatbikat 17 Kasım'a kadar sürecek. Polonya Silahlı Kuvvetleri, 2006 yılından bu yana iki yılda bir Anakonda tatbikatını gerçekleştiriyor.



ulusal.com.tr