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Anayasa'dan komünizm çıkarıldı

Küba Parlamentosu, komünizm kavramını Anayasasından çıkarttı. 224 maddeden oluşan Anayasa parlamentoda onayladı. Değişikler Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun doğum günü olan 13 Ağustos ile 15 Kasım arasında kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.

Anayasa'dan komünizm çıkarıldı

Küba Cumhuriyeti Anayasasında değişikliğe gidildi.

Parlamentoda yapılan görüşmelerde Küba'nın piyasa ekonomisine daha fazla açılmasını ve medeni hakların iyileştirilmesini öngören yeni Anayasa oy birliğiyle kabul edildi.

Duetsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Anayasa'dan komünizm ifadesi çıkartıldı.

224 maddeden oluşan Anayasa ile komünist toplum yerine sosyalizmin oturtulması hedeflenecek.

Anayasa değişikliğinde, devlet başkanının yanında bir de hükümet başkanı oluşturulması yer aldı. Bunun için de başbakanlık makamı kurulacak. Böylece, devlet başkanı bundan böyle devlet konseyi ve bakanlar kuruluna başkanlık etmeyecek. En yüksek yürütme organı olan devlet konseyinin başkanlığını parlamento başkanı üstlenecek.

Yeni Anayasa ile devlet başkanının yaş ve görev süresi de sınırlandırılıyor. Buna göre, devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak. Aynı zamanda beşer yıldan azami iki dönem bu görevde kalabilecek.

Devlet Konseyi Genel Sekreteri Homero Acosta (Homero Akosta) yeni Anayasa ile özel mülkiyete izin verilebileceğini söyledi. Acosta, ekonomik reformlar doğrultusunda canlanan küçük işletmelerin hukuki statüsünün güçlendirileceğini belirtti.

Parlamentoda kabul edilen değişiklikler, Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun doğum günü olan 13 Ağustos ile 15 Kasım arasında kamuoyunda tartışılacak. Tartışmaların ardından da değişikliler referanduma sunulacak.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, (Migel Diaz Kanel) yaptığı açıklamada Kübalıları aktif ve bilinçli bir şekilde tartışmalara katılmaya çağırdı.

Canel, her Kübalının ülkenin geleceğini yansıtacak bir Anayasa metninin  ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini belirtti.
 
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #anayasa #komunizm #Küba
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