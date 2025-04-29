Andy Warhol’un eseri çöpe gitti: Belediye 46 sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

Hollanda'nın Maashorst Belediyesi, kamuoyunu şaşkına çeviren bir hatayla gündeme geldi. Haber Global'e göre, belediye yetkilileri, Amerikalı ünlü pop art sanatçısı Andy Warhol'un 1980’li yıllarda yaptığı ve Hollanda Kraliçesi Beatrix’i tasvir eden ipek baskı eserinin de içinde bulunduğu 46 sanat eserinin belediye binasındaki tadilat sırasında “yanlışlıkla çöpe atıldığını” açıkladı.

Bağımsız bir denetim raporuna göre, Warhol’un karakteristik tarzını yansıtan bu değerli çalışma, belediyeye ait sanat koleksiyonunun yeniden düzenlenmesi sırasında “hantal atık” olarak sınıflandırılarak yok edildi.

KAYIP ESERLERİN DEĞERİ 22 BİN EURO

Belediye açıklamasında, kaybolan 46 sanat eserinin toplam maddi değerinin yaklaşık 22 bin euro olduğu belirtildi. Ancak uzmanlara göre, Warhol gibi bir sanatçının eseri söz konusu olduğunda maddi kayıptan çok, kültürel değerin yitirilmesi ön planda.

Belediye yetkilileri, eserlerin bulunmasının artık mümkün olmadığını ifade etti.

Olay yalnızca yanlış sınıflandırmadan ibaret değil. Rapora göre, eserler belediye binasının tadilat sürecinde bodrum katında korumasız bir şekilde saklandı. Yerleri sık sık değiştirilen bu eserler, 2023 yılında meydana gelen bir su baskını sırasında da zarar gördü.

Üstelik bu ciddi kayıp, ancak Kasım ayında yerel polise bildirildi. Polis soruşturması sonucunda, belediyenin zamanında müdahale etmediği ve eserlerin korunmasına dair gerekli özenin gösterilmediği ortaya çıktı.

HOLLANDA’DA BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Bu tür olaylar ülkede ilk kez yaşanmıyor. 2024 yılında Lisse kentindeki LAM Müzesi’nde bir asansör teknisyeni, Fransız sanatçı Alexandre Lavet’e ait, iki boş bira kutusundan oluşan modern sanat eserini “çöp zannederek” çöpe atmıştı. Neyse ki, o eser çöp torbasından çıkarılarak yeniden sergilenebilmişti.