Ankara düğmeye bastı: İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları için devrede

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun müdahalesiyle alıkonulan Madleen gemisindeki iki Türk vatandaşının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, geminin karaya varmasının ardından iki Türk’ün serbest bırakılması için Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından ivedilikle girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Ankara, olayın ilk anından itibaren gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması adına diplomatik temasları devreye aldı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER BAŞLADI

Dışişleri kaynakları, "Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarının durumu yakından izlenmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, geminin İsrail’e ulaşmasının ardından vatandaşlarımızın serbest bırakılması için gerekli diplomatik girişimleri başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu girişimlerin hem uluslararası hukuka hem de Türkiye’nin vatandaşlarını koruma yükümlülüğüne uygun şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu gelişmelerin Türk kamuoyuyla da şeffaf biçimde paylaşıldığını belirterek, alıkonulan kişilerin ailelerine düzenli aralıklarla bilgi verildiğini ifade etti.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yakınlarına düzenli olarak bilgi verilmektedir" denildi.