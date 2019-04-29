Ankara-Tahran arasında ulaştırma alanında yeni anlaşmalar yolda. İmzalar İran-Türkiye 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısında atıldı. İki ülke, Kara, Deniz, Demir ve Havayolları alanında ilişkilerin geliştirilmesi kararlılığını ilan etti. Tahran’da gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “ ABD’nin tek taraflı ambargo kararı bizi çok fazla etkileyemeyecektir” dedi.

ABD’nin ambargo kararına rağmen Türkiye ve İran ilişkileri sağlam adımlarla perçinleniyor.



Bu kapsamda Ankara ve Tahran arasında ulaştırma alanında yeni anlaşmalar için mutabakat zaptı İran’ın başkenti Tahran’da imzalandı.



Türkiye ve İran işbirliği kararlılığını 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısında ilan etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İranlı mevkidaşı Muhammed İslami’nin başkanlığında gerçekleşen komisyon toplantısının ardından yeni anlaşmalar için mutabakat zaptı imzalandı.



İkili imza töreninin ardından kameralar karşısına geçti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni anlaşmalar ve alınan kararlara ilişkin konuştu.



Turhan, Kara yolu, Kombine Taşımacılık, Demir Yolu Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı ve Sivil Havacılık Çalışma Gruplarının yapmış olduğu müzakerelerden, ülkelerin yararına önemli kararlar alındığını açıkladı.



Bakan Turhan, Tatvan-Ankara demir yolu hattındaki inşa faaliyetlerinin tamamlanması ile Tahran-Ankara ve Tahran-Tebriz-Van tren seferlerinin yeniden başlatılması hususunda mutabık kaldındığını söyledi.



İranlı gazetecilerin kendisine yönettiği “Amerikan ambargoları Ankara Tahran ilişkilerini etkileyecekmi sorusuna şöyle yanıt verdi.

"ABD’nin tek taraflı ambargo koyması iki ülke insanlarının uluslarası hukuktan kaynaklı haklarına zeval getirmemek şartıyla bizi çok fazla etkilemeyecektir. Ayrıca bizim sadece iki ülke arasında değil iki ülkenin üçüncü ülkelerle olan ticaretindeki gelişmelerin sağlanması konusunda da işbirliği yapma konusunda ortak irade ve kararlılığımızı ortaya koymuşuzdur."



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran’lı bakan da, Türkiye ve İran’ın oluşan her siyasi gelişmeye ramen Asya’yı Avrupa’ya bağlayan köprü olma görevini yerine getirmek için kararlı olduğunu vurguladı.





HABER KAMERA: YAKUP ASLAN

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