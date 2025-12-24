Ankara'da düşen uçakta kimler vardı? İşte hayatını kaybeden Libyalı üst düzey isimler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Feci kazada, Al Haddad ve heyetindeki dört yetkilinin yanı sıra uçakta bulunan üç mürettebatla birlikte toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Al Haddad ve beraberindeki heyet için bir taziye mesajı yayımladı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileyen Dibeybe, "Bu (kaza); vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş; disiplin, sorumluluk ve milli değerlere bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik" açıklamasında bulundu.

Kaza nedeniyle Libya'da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, ülkede 24 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi. Başbakan Dibeybe, yas süresince tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini, tüm resmi etkinliklerin ve kutlamaların askıya alınacağını duyurdu.

BBC tarafından derlenen bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden Libyalı heyetin isimleri ve görevleri şöyle:

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED ALİ AHMED AL HADDAD

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Eylül 2020 tarihinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Göreve geldiği günden itibaren Türkiye ile yoğun askeri temaslar yürüten Haddad; Ekim 2020, 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'yı birçok kez ziyaret etti.

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesinde kritik bir rol oynayan Al Haddad, beş yıldır Libya'nın batısını kontrol eden Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu güçlerinin birleşmesi adına Birleşmiş Milletler destekli görüşmelerde aktif görev alıyordu. Al Haddad ayrıca son üç yıldır, iki ülke arasında savunma alanında işbirliği ve üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi için çaba harcıyordu.

LİBYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KORGENERAL FUTURİ GRİBEL

Ülkenin en üst düzey askeri yetkililerinden biri olan Korgeneral Futuri Gribel, doğrudan Genelkurmay Başkanı Al Haddad'a bağlı olarak görev yapıyordu. Başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin en yetkili iki askeri isminden biri olan Gribel; kara birliklerinin operasyonlarını denetlemek, Al Haddad ile koordinasyonu sağlamak ve askeri hazırlıklar ile kara tabanlı savunma stratejilerini yönetmekten sorumluydu. Gribel de Al Haddad gibi Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesi yönündeki girişimlere aktif katkı sağlıyordu.

ASKERİ İMALAT KURUMU KOMUTANI TUĞGENERAL MAHMUD AL KATAVİ

Tuğgeneral Mahmud Al Katavi, Askeri İmalat Kurumu Komutanı sıfatıyla Libya'nın askeri üretim programlarının denetimini üstleniyordu. Al Haddad ile koordineli şekilde silah ve teçhizat tedariki ile bakım süreçlerini yöneten Al Katavi, Trablus merkezli silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik faaliyetleri destekleyen isimdi.

DANIŞMAN VE FOTOĞRAFÇI DA UÇAKTAYDI

Kazada hayatını kaybeden diğer isimler ise Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Al Assavi Diyab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub oldu. Doğrudan Al Haddad'a bağlı çalışan Diyab; stratejik askeri planlama, birimler arası koordinasyon, savunma politikası ve Türkiye dahil uluslararası askeri işbirliklerinde danışmanlık yapıyordu. Fotoğrafçı Mahcub ise Al Haddad'a tüm gezi ve faaliyetlerinde eşlik ediyordu.

MÜRETTEBATIN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Amerikan NBC News televizyonu ve Associated Press haber ajansı, kazada ölen üç kişilik mürettebatın Libyalı olmadığını bildirdi. Yaşamını yitiren bu üç kişinin kimlikleri ve uyruklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.