Ankara'dan Tel Aviv'e terörist yanıtı



Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti’ne fotoğraflarla yanıt verdi.



İsrail Hükümetinin Sözcüsü Dışişleri Bakanı İsrael Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Bunlar senin özgürlük savaşçısı dediğin teröristler. Sadece utanmalı ve susmalısın” diyerek hedef aldı.



Katz, müzik festivalinde Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen Shani Louk'un(Şani Luk) videosunu paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşımına etiketledi.



Dışişleri Bakanlığı ise Katz’a işte fotoğraflarla yanıt verdi.



Bakanlığın sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, Siyonist İsrail’in Filistin halkına yaptığı insanlık dışı saldırıların fotoğraf kareleri yer aldı.