Anlaşmayı bozan ABD'ye ağır ders: İran füzeleri karşısında Amerikan üsleri savunmasız

Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasındaki anlaşma metnini defalarca ihlal edip saldırılarını tekrar başlatmasının ardından İran ordusu misilleme yaptı. Tahran yönetimi; Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan üslerini hedef alarak karşı saldırıya geçti. Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Elzrak hava üssünde yer alan bir Amerikan komuta ve kontrol merkezine 10 balistik füzeyle operasyon düzenledi.

Yapılan resmi açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması durumunda bölgede bulunan diğer Amerikan üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu.

İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA: ÜSLER TAŞINIYOR MU?

İran'ın art arda gerçekleştirdiği ataklar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini korumakta oldukça çaresiz kaldığı belirtiliyor. Gelişmelerin ardından İsrail basınında, Amerikan üslerinin İsrail'e taşınmasının gündemde olduğu iddia edildi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğin tamamen İran'a ait olduğunu bir kez daha vurgulayarak yabancı unsurların bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hakkı bulunmadığını bildirdi. Ordu yetkilileri "Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist ordusunun maceracılıkları ve geçiş güzergahları belirlemeye yönelik müdahalesi Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri güçleri, İran içindeki çeşitli noktaları vurmaya devam ediyor. İran kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Gülistan yakınlarında bulunan Akt Handemir yolu köprüsü hedef alındı. Vurulan köprünün İran, Çin ve Rusya arasındaki ağda stratejik bir öneme sahip olduğu biliniyor.

NÜKLEER SANTRAL VE TREN YOLU HEDEF ALINDI

Amerikan ordusu, operasyonları kapsamında Tahran Meşrep tren yoluna da saldırı düzenledi. Şehit lider Hamaney'in son töreninin düzenlendiği şehir güzergahında yer alan tren seferleri, bu saldırının ardından geçici olarak durduruldu. Aynı şehirde bulunan nükleer santral ve çevresinin de yine Amerikan ordusu tarafından hedef alındığı aktarıldı.

Yaşanan bu son gelişmelerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin açık açık savaş suçu işlediğinin altını çizdi.