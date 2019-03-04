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AP'den tek saate "yeşil ışık"

Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıya onay verdi.

AP'den tek saate "yeşil ışık"

Brüksel'de bir araya gelen AP Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı görüştü.

Komite üyeleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 11'e karşı 23 oyla onayladı.

Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021'den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verilecek. 

Tasarının yasalaşması için AP Genel Kurulu ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, katılımcıların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #brüksel
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