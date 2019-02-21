Avrupa Parlamentosu, raportör Kati Piri'nin hazırladığı Türkiye Raporu'nu 7'ye karşı 47 oyla kabul etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını öneren rapor 13 Mart'ta Avrupa Parlamentosunda oylanacak

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye raporu görüşüldü.



Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri imzasını taşıyan raporda Türkiye'deki başkanlık sisteminin 'Otokratik' bir yönetim olarak tanımlanması dikkat çekti.



Rapörtör Piri'nin "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinin yer aldığı rapor 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı.



Oylama sonucuna Türkiye'den tepki gecikmesi. 2018 Türkiye Raporu Taslağı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez" dedi.



Kati Piri'nin raporu, 13 Mart'ta Avrupa Parlamentosu genel kurulunda oylanacak.



ulusal.com.tr