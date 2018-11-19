Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi, Avustralya'daki Papua Yeni Gine'de düzenlendi. Zirveye Çin-ABD zıtlaşması damgasını vurdu. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle ilk kez zirvede deklarasyon yayımlanamadı.

Okyanusya'da bulunan Papua Yeni Gine, haftasonu Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve sonunda ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamadı.



Pasifik ülkeleri arasında ilk kez bir zirvede deklarasyon yayımlanmadığı belirtildi.



Zirve'de konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence (Mayk Pens), Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında saydam olmayan krediler sunduğunu iddia etti.



Pence, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde denizlerin ve hava sahalarının özgürlüğünü korumak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.



APEC Zirvesi'ne katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Pence'in iddialarına karşılık "Kuşak ve Yol Girişimi"nin herhangi gizli bir gündeme hizmet etmeyi amaçlamadığını belirtti.



Associated Press (Asoşeytıd Pres) tarafından incelenen bildiri taslağına göre, ABD, Çin'e karşı güçlü bir dille haksız ticaret yaptığının vurgulanmasını isterken, Çin de bildiriye "ABD'nin tek yanlı politikasını" kayda geçirmeye çalıştı.



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