Aracıyla kasıtlı olarak 35 kişiyi öldürüp 43 kişiyi yaralayan saldırgan için idam kararı!

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, idama mahkum edildi.

Sude İnak Sude İnak
Aracıyla kasıtlı olarak 35 kişiyi öldürüp 43 kişiyi yaralayan saldırgan için idam kararı!
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Cuhay Orta Halk Mahkemesinin verdiği kararda, adının Fan Veyçiu olduğu belirtilen 62 yaşındaki sanığın, "evliliğinde sorun yaşayan ve hayatından duyduğu memnuniyetsizlikle" saldırıyı gerçekleştirdiği, "boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu" belirtildi.

"Alçakça dürtüler ve zalimce bir yöntemle işlenen suçun sonuçları bakımından ağır olduğu ve ciddi toplumsal zarara yol açtığı" ifade edilen kararda, sanığın ölüm cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Sanık, kamu güvenliğini tehlikeye atan eylemi nedeniyle ayrıca siyasi haklarından da men edildi.

Siyah renkli SUV tipi aracını bir spor merkezinin çevresinde yürüyüş yapanların üzerine kasten süren saldırgan, 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, zanlının eşinden boşandığı, ayrılma koşullarından ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

Çin'de psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan bireylerin, kamuya açık mekanlarda, hastane, market ve okul gibi yerlerde düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde, 7 Mayıs'ta bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralanmıştı.

Şanghay şehrinde 1 Ekim'de bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Başkent Pekin'de 28 Ekim'de bir saldırgan, 3'ü çocuk 5 kişiyi sokakta bıçakla yaralamıştı.

Cuhay'da 11 Kasım'da gerçekleşen saldırıdan kısa süre sonra 16 Kasım'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesinde bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırı, bu okuldan mezun 21 yaşındaki işsiz bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.

Son olarak Hunan eyaletinin Çangdı şehrinde bir saldırgan aracıyla bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarparak 18'i çocuk 30 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Saldırıyı "mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar nedeniyle" gerçekleştirdiği bildirilen zanlı da 24 Aralık'ta iki yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edilmişti.

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