Arakçi: Münih Güvenlik Konferansı'nın Münih Sirki'ne dönüşmesi üzücü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a yönelik tutumuna sert tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Münih Güvenlik Konferansı’nın İran söz konusu olduğunda ciddiyetini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı’nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki’ne dönüşmesini görmek üzücü. Şovun, gerçek içeriğin önüne geçtiği bu tablo önemli mesajlar veriyor.”

Arakçi, Avrupa Birliği’nin İran’ı anlamakta zorlandığını söyleyerek, AB’nin stratejik açıdan amaçsız bir görüntü verdiğini dile getirdi. Paylaşımında, “AB, İran’ın içinde neler olup bittiğini anlayamamasından kaynaklı olarak kafası karışmış görünüyor. Stratejik açıdan amaçsız bir AB, bölgemizdeki tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiş durumda” dedi.

“AVRUPA’NIN GENEL GİDİŞATI VAHİM”

Arakçi, özellikle Almanya’ya yönelik eleştirilerde bulunarak, Berlin’in bölgesel politikasını İsrail’e teslim ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, “Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail’e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa’nın genel gidişatı, en hafif ifadeyle vahim” ifadelerini kullandı.

“KİLİT BİR MUHATAP OLAN AVRUPA ARTIK ORTADA YOK”

Arakçi, Avrupa’nın İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen mevcut müzakerelerde etkisiz kaldığını belirterek, AB ve E3’ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) bu süreçte felç olduğunu söyledi.

Arakçi paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? AB ve E3’ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) felç olması ve etkisizliği, İran’ın nükleer programına ilişkin mevcut görüşmelerin etrafında şekillenen dinamiklerde kendini gösteriyor. Bir zamanlar kilit bir muhatap olan Avrupa artık ortada yok. Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, eli boş ve kenarda kalmış bir E3’ten çok daha etkili ve yardımcı.”

DAVET GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Bu yıl 13-15 Şubat tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen 62’nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Abbas Arakçi’ye başlangıçta davet gönderildi.

Ancak İran’da yaşanan protestolar gerekçe gösterilerek, konferans organizatörleri tarafından Arakçi ile diğer İranlı yetkililere yönelik davetler geri çekildi.

Berlin yönetimi de İran’da düzenlenen gösterilere müdahale sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dair raporlar bulunduğunu iddia ederek, İranlı yetkililerin konferansa davet edilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.