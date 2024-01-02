Arap Aşiretleri PKK/YPG İle Çatışıyor

Suriye'nin Deyrizor ilinde PKK/YPG'li teröristler ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Suriye'nin en büyük petrol sahalarının bulunduğu bölgede, Arap aşiretlerinin 24 köyü teröristlerden kurtardığı bildirildi.

Arap Aşiretleri PKK/YPG İle Çatışıyor
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, teröristler ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsallarındaki 7 ayrı noktada PKK/YPG'li teröristlerle çatıştı. Şuheyl, el-Kübür, Ziban, el-Curzi, Havayic, Sican ve Buseyra köylerinde teröristlere ait yol kontrol noktaları, karargah ve araçlar vuruldu.

Arap aşiretlerinin bölgedeki 24 köyü PKK/YPG'li teröristlerden temizlediği bildirildi.

Suriye'nin en büyük petrol sahaların ev sahipliği yapan Deyrizor, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında... Örgütün baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler, Ağustos 2023'ten beri çatışıyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül 2023'te düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, PKK/YPG'nin saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

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