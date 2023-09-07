Arap aşiretlerinin PKK ile savaşı! Güvenlik kaynakları bölgedeki süreci değerlendirdi

Terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasında süren çatışmaya ilişkin güvenlik kaynaklarından bilgiler geldi. Kaynaklar, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Arap aşiretlerinin PKK ile savaşı! Güvenlik kaynakları bölgedeki süreci değerlendirdi
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Deyrizor'daki gelişmeler Ankara tarafından da yakından takip ediliyor. Suriye'nin doğusundaki bölgede PKK/YPG, Arap köylerindeki sivilleri hedef alarak bölge halkını göçe zorluyor.

Konuya ilişkin güvenlik kaynakları son durumu paylaştı. Kaynaklar, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi" yorumunu yaptı.

Gelişmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından takip edildiğini belirten kaynaklar, bölgedeki karmaşanın bir süre daha devam edeceğini değerlendirdiklerini söyledi.

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SON BİR HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den taciz ve saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Saldırılarda ciddi artış olduğuna dikkat çekildi.

- Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Saldırılarda ciddi bir artış söz konusu.
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk terörle mücadele bilançosunu da paylaştı.

- 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38.528 teröristi etkisiz hâle getiren kahraman ordumuzun kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirilmiş -01 Ocak’tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.185’e ulaşmıştır.

Aktürk, sınırlarımızdaki hudut güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesidir. 4.887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.
# Milli Savunma Bakanlığı # Arap aşiretleri # pkk # suriye
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