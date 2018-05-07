Arap Baharı sonrası Tunus'ta ilk yerel seçimler yapıldı.
Katılım oranının yüzde 33,7 olduğu belirtilen seçimlerde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyonu sandığa gitti.
Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan sonuçlara göre, Nahda Hareketi oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu.
Nida Tunus Partisi ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı.
Oyların yüzde 14'ünü parti listeleri, yüzde 8'ini de seçim ittifakları grubu aldı. Ülke genelindeki bağımsız adaylara ise yüzde 28 oranında oy çıktı.
Başkent Tunus'ta birinci parti olan Nahda Hareketi'nin adayı Suad Abdurrahim ülke tarihinde ilk kadın belediye başkanı oldu.
ulusal.com.tr
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