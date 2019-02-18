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Arap Birliği de 'Adana Mutabakatı' dedi

Uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği Münih Güvenlik Konferansı'nda Adana Mutabakatı tartışıldı. Adana Mutabakatı'nı gündeme getiren isimler Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin oldu

Arap Birliği de 'Adana Mutabakatı' dedi

Münih Güvenlik Konferansı'nda Adana Mutabakatı gündeme taşındı...

Münih Güvenlik Konferansı her yıl düzenlenen ve uluslararası düzeyde ciddiyetle takip edilen bir etkinlik. Bu yıl 15-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen konferansa Avrupa ve ABD arasında oluşan çatlak damga vurdu. Dikkat çeken bir diğer gündem ise Arap Birliği'nin Suriye konusunda Adana Mutabakatı'na gönderme yapmasıydı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı oturumda Suriye konusu görüşüldü. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt Suriye konulu oturumda Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde tek başına görev yapmaması gerektiğini söyledi. Gayt buna neden olarak da Adana Mutabakatı'nı gösterdi. Eski Mısır Dışişleri Bakanı olan Gayt, "1998'de Türkiye, Mısır'ı da çağırarak PKK'nın Suriye'deki varlığına karşı çıktığını ve Suriye ile bir anlaşmaya varıldığını" hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de Adana Mutabakatı'na değindi. Verşinin; "Soçi Zirvesi'sinde İran, Rusya ve Türkiye'nin çok önemli kararlar aldığını" söyledi. Rus yetkili, Adana Mutabakatı'nın hem Suriye hem de Türkiye tarafını memnun edebileceğini belirtti. Mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için kullanılabileceğini ifade etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Adana Mutabakatı #arap birliği
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