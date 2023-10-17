Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine Saldırısını Kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine Saldırısını Kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi.

"Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar AK PARTİ'NİN DENGE SİYASETİ ÇUVALLADI! AK PARTİ'NİN DENGE SİYASETİ ÇUVALLADI! Kısmi Emeklilik Nedir? Kısmi Emeklilik Nedir?