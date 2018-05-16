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Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplandı

Arap Birliği ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplandı

Arap BirliğiABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve sonrasında yaşanan olayları değerlendirmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Suudi Arabistan’ın Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği daimi temsilcisi Usame Nakla’nın başkanlığında başlayan toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve diğer temsilciler katılıyor.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Nakla, bugünkü toplantının yarın düzenlenecek olan dışişleri bakanları görüşmesine hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.

Nakla toplantıda, ABD’nin büyükelçiliğini gayri meşru bir şekilde Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ele alınacağını ve toplantının basına kapalı yapılacağını kaydetti.

Geçen Pazar günü AA muhabirine konuşan Filistin’in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Luh, Filistin lideri Mahmud Abbas’ın talebi üzerine Arap Birliği’ne olağanüstü toplantı çağrısında bulunduklarını söylemişti.

Arap Birliği’nin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinli sivillere karşı uyguladığı katliama karşı ortak bir tavır açıklaması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kudüs #Tel Aviv #israil #filistin #abd #arap birliği
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