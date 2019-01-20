Arap Birliği 4'üncü Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi 6 yılın ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplandı. Toplantının açılışında konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, zirvede savaşların bölge ülkelerine getirdiği yıkımları ve nedenlerini değil yeniden imarı ele alacaklarını söyledi. Avn, Suriyelilerin ülkesine dönüşü için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Arap Birliği 4'üncü Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başladı.



Zirvenin 3'üncüsü 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmişti. 6 yıl sonra 4'üncü yapılan zirvenin açılış konuşmasını ev sahibi Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn yaptı.



Avn, bölge ülkelerinin savaşlarla sarsıldığını ifade etti. Beyrut'taki zirvede bu savaşların nedenleri veya teşvikçilerini tartışmayacaklarını belirten Avn, ülkelerin yeniden imar ve kalkınma konularını görüşeceklerini kaydetti.



Lübnan Cumhurbaşkanı Avn bir de öneri getirdi. Arap ülkelerindeki yeniden imar ve kalkınma projelerini finanse edecek yeni bir banka kurulması çağrısı yaptı.



Lübnan nüfusunun yarısını Suriye ve Filistinli mültecilerin oluşturduğunu savunan Avn, mületecilerin ülke ekonomisi ve toplumsal yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.



Suriyeli mültecilerin ülkesine güvenli bir şekilde dönmesi için uluslararası toplumun her türlü çabayı sarf etmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal ve hukuksuzluklarına da tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Avn, Ekonomi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Suriyeli mültecilerle ilgili çözüm önerilerinin yer alacağını belirtti.



Zirveye, Suriye yönetimi de çağrılmış, ancak Şam katılmayı reddetmişti.





ulusal.com.tr