Arap Denizi'nde askeri helikopter suya acil iniş yaptı: 3 mürettebat kurtarıldı, 1 kayıp aranıyor

ABD Deniz Kuvvetlerine ait dört askeri personeli taşıyan bir helikopter, Arap Denizi sularına mecburi iniş yaptı. Başlatılan arama kurtarma operasyonunda denizcilerden üçü sağ olarak kurtarılırken, denizde kaybolan bir kişiye ulaşma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Arap Denizi'nde askeri helikopter suya acil iniş yaptı: 3 mürettebat kurtarıldı, 1 kayıp aranıyor
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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı 5. Filosu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan resmi bilgilendirmede, kazanın konumu ve süreci aktarılarak, "USS George H.W. Bush (CVN 77) uçak gemisinde görevli bir MH-60S Sea Hawk helikopteri uçuş ekibinin, Arap Denizi'nde 'acil durum su inişi' gerçekleştirdiği" kaydedildi.

SALDIRI ŞÜPHESİ ORTADAN KALKTI

Olayın hemen ardından helikopterin dışarıdan bir müdahaleye veya saldırıya maruz kalıp kalmadığı sorusu gündeme geldi. Yetkililer yaptıkları açıklamada bu ihtimali şimdilik dışladı. Söz konusu acil durumun "düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı" belirtilen açıklamada, olayın kesin nedenini saptamak amacıyla resmi bir soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

ÜÇ KİŞİ GEMİYE ALINDI, BİR KİŞİ ARANIYOR

Acil iniş sonrasında bölgede hızla arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Denize inen helikopterdeki dört kişilik mürettebattan üçü donanma unsurları tarafından sağ olarak sudan çıkarıldı. Kurtarılan personelin hızla uçak gemisine alındığı ve yapılan tıbbi kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede konuşlu bulunan ABD donanması ekipleri, kazanın ardından ulaşılamayan ve halen kayıp olan bir personeli bulmak için denizde yürüttükleri tarama faaliyetlerine devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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