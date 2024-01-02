Araplara Karşı Kışkırtma Tezgâhlanıyor

Sığınmacı düşmanlığı Arap düşmanlığına evrildi. İstanbul'daki ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet'' mitinginden dönerken elinde "tevhit bayrağı" olduğu gözüken İsmail Aydemir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A tarafından "Arap sevicisiniz" denilerek darp edildi.



Arap karşıtı kışkırtma Zafer Partisi'nin başını çektiği hesaplar ve FETÖ bağlantılı sahte hesaplardan örgütlendi.



"Arap sevicisin" denilerek saldırıya uğrayan kişinin görüntüleri sosyal medya hızla yayıldı.



Paylaşımlar özellikle Arap düşmanlığı yapan ve İsrail dostu, NATO savunucusu hesaplardan yapıldı. Ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Barış Demiralay, paylaşımların hangi hedefle yapıldığını anlattı.



Demiralay, hilafet çağrısı yapan cumhuriyet düşmanı dinci terör örgütü Hizbut Tahrir gibi illegal yapıların da bu kışkırtmada rol oynadığına dikkat çekti.



Yumruklu saldırı yapan Ege A., savcılık ifadesinde Süper kupa krizinde yayılan yalanları gerekçe gösterdi. Ege A.'nın "babam emekli binbaşı milliyetçi duygularla yetiştirildim" ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan Anıtkabir'de "Lanet olsun Cumhuriyet'e, şeriat gelecek" şeklinde sloganlar atan şahıs da tutuklandı.