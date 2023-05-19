Arapların birliği ABD planını bozdu: Esad Arap Birliği Zirvesi’ne katıldı

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine yapılan Arap Birliği Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Suriye’nin üyeliğe yeniden kabulü, 7 Mayıs tarihindeki Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda kararlaştırılmıştı.

ABD’nin bölgedeki emperyalist planlarına büyük bir darbe vuran bu hamle, Beşar Esad’ın 12 yılın ardından Arap Birliği kürsüsünden seslenmesiyle taçlandırılıyor.

Çin’in ev sahipliğinde İran ve Suudi Arabistan’ın uzun yıllardır süregelen husumeti bitirmek için anlaşması, bölgede yepyeni bir barış iklimi yarattı.



Bölgenin büyük devletlerinin işbirliği, ABD’nin müdahale alanını daralttı. Hemen ardından Suudi Arabistan ve Ensarullah Hareketi arasında Yemen savaşını bitirmek için müzakereler başladı.

Son olarak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, savaşın başlangıcından beri ilk kez Şam’ı ziyaret edip Esad’la görüşerek yeni bir sayfa açtı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, bu hafta Suudi Arabistan’da ev sahibi ülkenin yanı sıra BAE, Irak, Ürdün, Mısır ve Tunuslu mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.



Suriye’nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini hızla geliştirdiğini ve “Arap çözümü” için çalıştığını söyledi.

Suriye’nin birliğe geri dönüşüne itiraz eden Katar, önceki gün “Araplar arasındaki fikir birliğinin dışına çıkmak istemediğini” ilan etti.



Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar’ın Suriye ile normalleşmenin önünde durmayacağını söyledi.