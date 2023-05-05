Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço çaldı
Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan İngiliz grup Arctic Monkeys, Norveç'te verdiği konserde Barış Manço'nun bir şarkısını çaldı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de konser veren İngiliz rock müzik grubu Arctic Monkeys, Avrupa'daki konserlerine devam ediyor.
Oslo'da hayranlarıyla bir araya gelen Arctic Monkeys, sahneye çıkmadan önce dinleyicilere Barış Manço dinletti. Grup, konser öncesi "Halhal" şarkısını çaldı.
Yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu konser alanında olan Türk dinleyiciler, Manço'nun şarkısının çaldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kaynak: Ntv.com.tr